مدبولى يواصل جولته بسيدى عبد الرحمن ويتفقد المدينة الرياضية ومجمع المدارس

جدة - نرمين السيد - واستكمل رئيس الوزراء تفقد مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، معربا عن سعادته بحجم الإنجاز الذى تحقق وبالمستوى الرائع فى تنفيذ المشروعات بها.

وفى هذا الصدد، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن افتتاح مكتب للتوثيق فى مجمع الخدمات الحكومية بالقرية يأتى فى إطار تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي لسكان القرية، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى.

كما عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بافتتاح المزيد من مجمعات الخدمات الحكومية فى المحافظات والقرى، فى إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمستدامة فى المحافظات، وتحقيق التكامل بين الجهود التنموية فى الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

من جانبه، أكد محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق "تحيا مصر " على الدور الذى تضطلع به مؤسسات المجتمع المدنى فى مساندة جهود الدولة التنموية، من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وذلك بما يسهم فى تحسين مستوى معيشتهم، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، التى تستهدف تحقيق مستهدفات الدولة فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن تلك الجهود تأتى تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية العام الجارى عاما للمجتمع المدنى.

وبدوره، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، إلى أن الصندوق قام بإعداد دراسات متكاملة حول متطلبات التنمية المستدامة فى قرية سيدى عبدالرحمن، بالمشاركة مع جميع الجهات المعنية، حتى يتسنى تقديم خدمات متكاملة تراعى البعد الإنسانى لسكان المنطقة، مع التأكيد على ضمان استدامة هذه الخدمات بنفس الجودة، ولا سيما أن خطة التطوير كانت بالتشاور والتنسيق مع القيادات المجتمعية فى قرية سيدى عبد الرحمن لتوفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات مستوى عال لسكان المنطقة.

من جهته، أكد المستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، أن "إعمار مصر" تهتم بشكل كبير بتطوير المجتمعات التى تعمل بها من خلال الشراكة الدائمة مع الحكومة المصرية، معربا عن سعادته بالشراكة بين "إعمار مصر" وصندوق "تحيا مصر" لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، ومؤكدا أيضا أن المشروعات العقارية لا قيمة لها بدون مراعاة حياة الإنسان ومتطلباته وتطلعاته فى الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات، خاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدى عبدالرحمن، التى تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية، حيث أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى أن المدينة تتضمن منطقة الملاعب، وحمام السباحة، وصالة الأجهزة الرياضية، وقاعة ألعاب الأطفال.

وفى هذا الإطار، تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على باقى مكونات المدينة من نقطة مشاهدة مرتفعة، حيث أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن المدينة تضم ملعبا لكرة القدم، وملعب كرة خماسى، وحمام سباحة نصف أوليمبى، ومنطقة ألعاب أطفال، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، ومركز لياقة بدنية، وغرفة إسعافات أولية.

وخلال تفقده لمشروعات قرية سيدى عبد الرحمن، زار رئيس الوزراء ومرافقوه مدرسة "تحيا مصر" الابتدائية، التى تم بناؤها وتجهيزها بواسطة صندوق "تحيا مصر"، فى إطار تنفيذ المجمع التعليمى.

واستمع إلى شرح من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول مكونات المدرسة، مشيرا إلى أنها تضم 29 فصلا تستوعب 1015 طالب سنويا، ومنطقة للملاعب ومبنى لرياض الأطفال، وذلك فى إطار السعى لتخفيض كثافة الفصل الواحد من 105 طلاب إلى 36 طالبا فقط، مضيفا أنها تضم أيضا قاعة ريادة الأعمال والمنتجات اليدوية، وعيادة الزائرة الصحية، وقاعة الإذاعة، ومعمل الحاسب الآلى، والملعب الخماسى.

وخلال زيارته لمدرسة "تحيا مصر" الابتدائية، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من طلاب المدرسة الذين تواجدوا لعرض العديد من منتجاتهم اليدوية، واشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالحرفية العالية لمنتجات الطلاب، والتى تعكس لمحات فنية متميزة.

كما استمع رئيس الوزراء، خلال زيارته لـ "مجمع المدارس الجديدة والمطورة" إلى شرح تمت خلاله الإشارة إلى أن المجمع يضم مدارس تلبى متطلبات القرية، وتتميز بتوافر أحدث التقنيات المتطورة، حيث تم تنفيذ الربط الشبكى لتلك المدارس مع بنك المعرفة، وتزويدها بنظام الامتحانات الإلكترونية لتنفيذها إلكترونيا بدقة وتأمينها من خلال حواسب حديثة وكابلات فايبر، إلى جانب تقديم المناهج التعليمية عبر وسائط إلكترونية، كما أن هذه المدارس مجهزة بأحدث معامل الحاسب الآلى، ومعامل اللغات، ويتم دراسة الاستفادة من تلك المنشآت فى تقديم برامج تأهيلية لشباب القرية فى اللغات والحاسب الآلى تقدم شهادات معتمدة لمساعدتهم على الدخول فى سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع المدارس الجديدة والمطورة بقرية سيدى عبد الرحمن، يضم كذلك مدرسة "معاذ بن جبل الإعدادية للبنات"، وبها 9 فصول، تستوعب 315 طالبا سنويا، حيث خضع المبنى القديم للمدرسة للتطوير والتجهيز، كما تم استحداث مبنى الإدارة، والمرافق، ومعامل فى مختلف المجالات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، والملاعب، كما يضم المجمع مدرسة سيدى عبد الرحمن، وبها 12 فصلا للمرحلة الإعدادية، تستوعب 420 طالبا سنويا، و9 فصول للمرحلة الثانوية تستوعب 280 طالبا سنويا، حيث تم إعادة تجهيز مبنى المرحلة الثانوية، مع بناء مدرسة جديدة للمرحلة الإعدادية، واستحداث مبنى لرفع قدرة الاستيعاب بالمدرسة لسد الاحتياج المستقبلى.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" إلى أنه تم توفير منصة تطبيق تعليمى بالشراكة مع شركة "فودافون مصر"، حيث تحتوى المنصة على موضوعات عديدة تتناسب مع احتياجات الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، كما تحتوى على فيديوهات تفاعلية وبنك أسئلة وملخصات لمساعدة الطلاب على المذاكرة، بالإضافة إلى محتوى ينمى مهاراتهم الرقمية كالبرمجة وعلوم الروبوت والإلكترونيات، وغيرها من المجالات العلمية والتخصصات الحديثة، وكذلك مجموعة متنوعة من الكتب رقمية تفاعلية باللغة العربية مع شركة "المفكرون الصغار" من أجل تنمية قدرات الطلاب على قراءة اللغة العربية والتوعية بأهميتها.

وفى ختام جولته بمشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبد الرحمن، زار رئيس الوزراء وحدة طب الأسرة والطفل، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الذى أشار إلى أن ما شهدته الوحدة الصحية القديمة من تطوير، إنما يأتى فى إطار النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلالها، موضحا أنه تم إعادة بنائها، وتوفير الكوادر البشرية لرفع مستواها الخدمى، وتدبير كافة التجهيزات الطبية اللازمة، لافتا إلى أنها تتضمن قسم الطوارئ، وعيادة الأسنان، وغرف الملاحظة، والعيادات الخارجية، وكذا وحدة طب الأسرة، ومعملا لتحاليل الدم، وصيدلية وقسما لتسجيل المواليد، وتقديم التطعيمات للأطفال.