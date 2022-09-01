مدبولى يوجه التنسيق بين الوزارات لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى حضر عبر تقنية "فيديو كونفرانس" والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، مشيرا إلى أن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركى ACI.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إسراع الخطى فى ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى عملية التصنيع وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف أيضا زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية.

وأضاف "سعد" أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم، وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 مليار جنيه للمصدرين خلال المبادرات منذ بداية تنفيذها فى أكتوبر 2019.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الجارى بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية والبحرينية ضمن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التى تم إطلاقها منتصف العام الجارى بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه منذ إطلاق المبادرة يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى، ومؤكدا: نتعهد بإزالة أى عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة، موجها وزير الصناعة بأن تكون مشروعات المبادرة على أجندة أولوياته.