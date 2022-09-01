مدبولى: الرئيس مهتم بالمشروعات الخدمية والتنموية لصندوق تحيا مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، شارك رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر تحت عنوان نتشارك، كما حضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق تحيا مصر ، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والمستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمشروعات الخدمية والتنموية التى ينفذها صندوق تحيا مصر، التى لها عظيم الأثر الإيجابى، فى شريحة مجتمعية من أهالينا محدودى الدخل، ويأتى على رأس هذه المشروعات، تطوير المناطق غير الآمنة، والرعاية الطبية والاجتماعية، وغيرها.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الخدمية المهمة التى شهدتها قرية سيدى عبدالرحمن، مؤكدا أنها تمثل نموذجا رائعا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، للنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات والمجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس رؤية شاملة من جانب الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، بحيث لا تقتصر على دفع المشروعات السياحية بل تمتد إلى كافة مجالات التنمية.

وخلال الاحتفالية، شاهد رئيس الوزراء فيلما قصيرا استعرض مجمل مشروعات التنمية المستدامة التى نفذها صندوق تحيا مصر بقرية سيدى عبد الرحمن، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، بما يضمن تشغيل المشروعات واستدامتها، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التى وفرتها هذه المشروعات لتوفير حياة كريمة لمواطنى القرية والوافدين إليها، بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

وخلال الزيارة، تمت الإشارة إلى أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبدالرحمن تشمل مختلف القطاعات، والتى يأتى فى مقدمتها مشروع المجمع الخدمى المتكامل، الذى يقام على مساحة 6 أفدنة، ويستهدف توفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية داخل صرح واحد، يعمل وفق أحدث النظم الإلكترونية، وبنظام الشباك الواحد، فضلا عن الربط الشبكى مع منصة (مصر الرقمية)، وكذلك استخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، حيث يضم المجمع الخدمى: مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية، ومن المقرر أن يخدم نحو 25 ألف مستفيد سنويا.

كما تشمل مشروعات صندوق تحيا مصر بقرية سيدى عبد الرحمن إقامة مجمع المدارس الجديدة والمطورة، ووحدة طب الأسرة والطفل، وكذا إنشاء البوابة الشرقية للقرية، مع تخصيص مدخل خاص بمجمع الخدمات ومجمع المدارس، وكذلك تمهيد ورصف الطرق المؤدية للمشروع.

وعقب ذلك، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، فى إزاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، والتى تتضمن مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية بالقرية، ثم قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية لعدد من مكونات المجمع الخدمى المتكامل.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز الخدمات الاجتماعية، حيث استمع إلى شرح من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء المركز يتمثل فى توفير الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية لأهالى قرية سيدى عبدالرحمن، موضحة أنه يتضمن وحدة برنامج 2 كفاية للتثقيف المجتمعى، ومركز تأهيل قادرون باختلاف لذوى الهمم، وكذلك ورش الحرف اليدوية، ووحدة برنامج مودة للاستشارات الأسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، وورش التدريب المهنى، وحضانة الأطفال التى تحتوى على فصل لذوى الهمم، مضيفة: يتضمن المركز أيضا بجانب ما سبق، مركزا لخدمات المرأة، ووحدة لتشغيل المشروعات متناهية الصغر، وورشة لتعليم صيانة الالكترونيات وألواح الطاقة الشمسية، ومكتب التأمينات الاجتماعية.

وفى أثناء تفقده مركز الخدمات الاجتماعية، أجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع عدد من متلقى الخدمات، حيث اطمأن على مستوى ما يقدم لهم من خدمات من خلال المركز، كما حرص على التواصل مع عدد من الأطفال من ذوى الهمم الموجودين بالحضانة الملحقة بالمركز.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مركز الخدمات الحكومية بالقرية، والذى تم إقامته فى إطار المجمع الخدمى المتكامل، حيث زار مكتب السجل المدنى، وفرع توثيق الشهر العقارى، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومكتب الخدمات البريدية، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات التى يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية، حيث يضم المركز إلى جانب ذلك الإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، ومركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومكتب التموين، والتى تم تنفيذها جميعا على مستوى عال من الجودة والدقة، لتلبية متطلبات قاصدى تلك الخدمات.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من مشروعات فى مجال التحول الرقمى، يأتى فى إطار التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين بمختلف القطاعات، تيسيرا لحصولهم على تلك الخدمات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى مركز الخدمات البنكية والتجارية، المقام أيضا ضمن مجمع تحيا مصر الخدمى المتكامل، حيث زار فرع البنك الأهلى المصرى، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات البنكية التى يوفرها المركز، الذى يضم كذلك فرعا آخر لبنك ناصر الاجتماعى، فضلا عن مركز لماكينات الصراف الآلى لعدة بنوك، وكذا ماكينة إصدار وثائق الأحوال المدنية، وماكينة خدمات البريد المصرى، بالإضافة إلى منطقة تسوق ومطاعم.