محافظ الجيزة يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بقطاعات المحافظة والاستعدادات للعام الدراسى الجديد.





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