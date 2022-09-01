منتخب الشباب يخوض وديتين أمام بنين فى معسكر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على خوض مواجهتين وديتين، في شهر سبتمبر الحالي، أمام منتخب بنين للشباب.

وتم تحديد يومي 21 و25 موعدين لخوض المباراتين، على أن يتم تحديد ملعبي المواجهتين في وقت لاحق.

حدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" يوم 12 سبتمبر موعدًا مبدئياً للمعسكر المغلق المقبل، للاستعداد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت عشرين عامًا، التي تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسيمدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك وأحمد إيهاب مدير إداري، وعلاء سعيد مسؤول المهمات.