تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

وعلى جانب أخر كان أعلن مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

وينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك حرصا من اليوم السابع على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021