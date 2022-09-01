ليفربول يشيد بمستوي محمد صلاح بعد صناعة هدفي الفوز على نيوكاسل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - فى المواجهه التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، حقق نادي ليفربول فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب نادي نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، وذلك على أرضية ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وأحتفل الحساب الرسمي لليفربول على "توتير" تغريدة جاء فيها: ساهم الملك أمام نيوكاسل في صناعة هدفي الريدز ، أداء كبير مُعتاد من محمد".
وأشاد فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح لمساهمته الكبيرة في تحقيق انتصار غالي على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد العنيد بعد تمكنه من صناعة هدفي "الريدز"، اللذين سجلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو والبرتغالي فابيو كارفالهو.
وافتتح أهداف المباراة ألسكندر إيزاك في الدقيقة 38 من عمر المباراة لصالح نيوكاسل يونايتد قبل ان يتعادل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 لصالح نادي ليفربول ويضع كارفيليو الثاني في الدقيقة 97.
ونجح الفرعون المصري محمد صلاح في صناعة هدفي المباراة لصالح فريق ليفربول ليصل الى المساهمة التهديفية رقم 5 خلال الموسم الحالي بواقع هدفين و3 أسيست.
بهذه النتيجة ارتقى فريق ليفربول الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة واحدة والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 أهداف.
بينما تواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مثلها والتعادل في 3 لقاءات وتسجيل 7 أهداف وتلقي 6