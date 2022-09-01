ليفربول يشيد بمستوي محمد صلاح بعد صناعة هدفي الفوز على نيوكاسل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - فى المواجهه التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، حقق نادي ليفربول فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب نادي نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، وذلك على أرضية ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وأحتفل الحساب الرسمي لليفربول على "توتير" تغريدة جاء فيها: ساهم الملك أمام نيوكاسل في صناعة هدفي الريدز ، أداء كبير مُعتاد من محمد".