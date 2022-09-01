الأنبا يواقيم يزور دير الفاخورى بإسنا

جدة - نرمين السيد - وهى الزيارة الأولى لنيافته للدير، عقب إصدار القرار البابوى رقم 4 لسنة 2022، بتكليف نيافته نائبا بابويا مشرفا على الدير ذاته.

تضمنت الزيارة كلمة روحية ألقاها نيافته، كما اطمأن على أحوال الآباء، وناقش معهم بعض الأمور الخاصة بالدير، وقدم لهم بعض الإرشادات والتوجيهات لتنظيم الحياة الديرية.

وتقدم مجمع رهبان الدير بالشكر لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان على رعايته وأبوته لهم، التى شملهم بها خلال الفترة الماضية.

وفى ختام اللقاء، وزع نيافة الأنبا يواقيم بعض الهدايا التذكارية، وتم التقاط صورة تذكارية مع نيافته.