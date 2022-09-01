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انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى السبت لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى بداية من الشطر الاول الى الشطر السادس، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه صباح يوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022 وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم نظرا لأعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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