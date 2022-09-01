افصل واسمع.. كثافات بمحاور الإسكندرية وميدان الجيزة وكورنيش الساحل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد نشأت، عبر برنامج افصل واسمع، على الراديو 9090، أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور (القاهرة)، أكد على نشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة، كما تم تعيين خدمات مرورية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، والتى ينتج عنها أعطال فى السيارات مع تنظيم الحركة المرورية.

كما وجه اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، على نشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والدائرى.

وعن الحركة المرورية فى محافظة الإسكندرية تحديد، أشار صابر إلى وجود بعض الكثافات فى محور القناة القادم من محرم بك ومتجه لباب شرق، وأيضا محور أبو قير، والقادم من سموحة والمتجه لمحور فيكتور عمانويل، حيث يفضل سلوك المحاور الجديدة مثل محور المحمودية.

أما فى محافظة الغربية فتتوافد الأحجام عند ميدان الساعة، المتجه لميدان المحطة، حيث نصح صابر بسلوك محور طه الحكيم.

وفى محافظة الشرقية، أكد صابر أن هناك كثافات فى مدينة الزقازيق، عند شارع المحافظة.

وفى الدقهلية نوه صابر إلى وجود كثافات بمدينة المنصورة، وبالتحديد فى طريق "ميت غمر - طلخا"، حيث يفضل سلوك طريق شربين.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل، مدير إدارة مرور بورسعيد، لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة خلال الذروة المسائية.

أما فى القليوبية، فأكد صابر وجود كثافات مرتفعة فى الطرق القادمة من مناطق شبرا المتجه للطريق الزراعى، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر.

وشدد صابر على أن الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام فى أعلى مناطق المرج والوراق وكارفور، وأيضا منطقة القوس الغربى بسبب وجود أعمال، مشيرا إلى أنه يفضل سلوك الطريق السياحى ثم سلوك دائرى المنيب.

أما محور 26 يوليو فيشهد سيولة مرورية عدا أعلى سلم الصحراوى، حيث يفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى نطاق محافظة الجيزة تم الدفع بسيارات الانتشار السريع، بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وأشار محرر الشؤون الأمنية إلى وجود كثافات بميدان الجيزة، للقادم من كوبرى عباس، حيث يفضل سلوك كوبرى الجامعة، ثم شارع الجامعة.

وعن الحركة المرورية بمحافظة القاهرة، فأشار صابر إلى توافد أحجام بكورنيش النيل عند معهد ناصر، حيث يفضل سلوك شارع شبرا.

وفى وسط البلد، نصح صابر بسلوك نفق الأزهر، بسبب الأحجام فى شارع الأزهر العتبة والموسكى، وأيضا كوبرى السيدة عائشة، حيث يفضل سلوك محور الحضارات.