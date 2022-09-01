سفارة مصر فى طوكيو تستضيف ندوة لكبريات شركات السياحة اليابانية

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى طوكيو ندوة لتنشيط السياحة بمقر السفارة، وذلك بحضور مسؤولى قطاع الترويج السياحى والسفر بمؤسسة اليابان لوكلاء السفر JATA، ووكلاء أبرز شركات السياحة اليابانية، بهدف الترويج السياحى لمصر واستعادة نشاط السوق السياحى اليابانى.





وشارك فى الندوة عبر الفيديو المدير العام لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، وممثلى وزارة الآثار المصرية والهيئة المصرية لتنشيط السياحة واتحاد غرف السياحة المصرية.

وافتتح الندوة السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية فى طوكيو، حيث استعرض فى كلمته أوجه النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا.

كما أشار إلى الرصيد الحضارى المتميز الذى تمتلكه مصر والذى جعل منها منبرًا فريدًا للتنوع الثقافى ومقصدًا فريدًا للجذب السياحى، مضيفًا أن هذا الإرث الحضارى المتعدد تكون على مدار الحضارات القديمة المتعاقبة وأبرزها الفرعونية واليونانية الرومانية إلى جانب القبطية والإسلامية، مضيفا كذلك أن أوجه السياحة المصرية لا تقتصر فقط على الشق الثقافى بل تتسع لتشمل الشق الترفيهى بحكم شواطئها المتميزة وكذا الشق الصحى، وخاصة فى الواحات المصرية، والذى يشهد إقبالا كبيرًا من السائحين الأجانب.

وتناولت الجلسة كذلك عرض عدة مواد تعريفية حول آخر الاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التى تم افتتاحها فى مصر على مدار الأعوام الأخيرة، إلى جانب عرض المشروعات العمرانية وشبكات الطرق الجديدة التى تم الانتهاء منها مؤخرًا والتى تضيف كثيرًا إلى قطاع السياحة من حيث تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة السائحين.