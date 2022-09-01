نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم يستقبل السفيرة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - استقبل نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم Truong Quang Hoai Nam السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر لدى فيتنام،حيث تناول الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وأعربت السفيرة المصرية عن حرص مصر على تطوير علاقاتها مع فيتنام في العديد من القطاعات الهامة مثل السياحة والثقافة والتعليم العالي والبيئة والطيران والنقل و الزراعة، كما أشارت إلى أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين الجانبين في أقرب وقت.

ومن جانبه، أشاد المسئول الفيتنامي بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين وتميزها، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة مصر قريبًا و الالتقاء بالمسئولين المصريين لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.