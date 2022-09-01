السفير المصري في بوينس أيرس يستقبل وزيرة البيئة الأرجنتينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - في إطار رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، استقبل السفير محمد كاظم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، Daniela Vilar وزيرة البيئة بحكومة ولاية بوينس أيرس، أكبر الولايات الأرجنتينية، وذلك بهدف تبادل الرؤي والأفكار حول أجندة العمل المناخي.

هذا، واستعرض السفير المصري أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر المتمثلة في استثمار الزخم الراهن من أجل رفع طموح العمل المناخي، وضمان الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وتحقيق تقدم في سائر محاور قضية تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع التغيرات المناخية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد التمويل المناخي وتعزيز قدرات الدول النامية على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مؤكدًا حرص مصر على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة الأرجنتينية عن ثقة بلادها في أن يكون مؤتمر COP27 معبراً عن آمال وتطلعات وأولويات الدول النامية، مستعرضةً الرؤية الأرجنتينية المتمثلة في كون الفقر وعدم المساواة عنصرين رئيسيين يتعين معالجتهما من أجل مواجهة أزمة تغير المناخ، ومبرزة الأولوية التي تحتلها مسألة التمويل والتخفيف من أعباء الديون علي الدول النامية في إطار الرؤية الأرجنتينية للعمل المناخي.