عاجل.. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس اتحاد الشركات اليونانية للكهرباء

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، ديميترى كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.

وأعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادته من انجازات فى البنية الأساسية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حالياً فى مجال الطاقة.

واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليونانى لإنتاج 9،5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة فى مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج، وخطوط نقل، وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمينَ الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمى الكهربائى.

وقد وجه الرئيس بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية؛ لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذى يخدم ليس فقط مصر واليونان، ولكن القارتين الإفريقية والأوروبية، وترسيخاً لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمى لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.