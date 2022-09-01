المفتى يرد على جدل الدفع للزوجات مقابل الواجبات المنزلية مع حمدى رزق غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يرد المفتى على الجدل المثار حول هل يدفع الأزواج للزوجات ثمن القيام بالواجبات الزوجية؟ كما يكشف ما معنى القوامة ومفهومها دينيا، وواجبات الزوجة وحقوقها وحقوق الزوج وواجباته، والفضل بين الزوجين والسكن والمودة والرحمة.
كما يقدم الدكتور شوقى علام، عدة نصائح لسلامة المنازل ويحذر من العاملين على خرابها.
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