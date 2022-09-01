عاجل- الآن على موقع الوزارة.. نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg .

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" على نتائج امتحان الدور الثانى إلكترونيا، للطلاب الراسبين والمتقدمين للامتحان بالدرجة الفعلية، يوم الأحد 4 سبتمبر الجارى ولمدة 7 أيام.