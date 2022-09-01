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وزير الأوقاف : نشكر سيادة الرئيس على رعايته مؤتمر الأوقاف الدولي الثالث...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - يتوجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه).

ويؤكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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