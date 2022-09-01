وزير الأوقاف : نشكر سيادة الرئيس على رعايته مؤتمر الأوقاف الدولي الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - يتوجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه).

ويؤكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.