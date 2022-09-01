وزارة القوى العاملة : ”مخاطر بيئة العمل وتفعيل خطة الطوارئ ”في ندوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن عقد ندوة تثقيفية حول ''التربية الإيجابية ومناهضة العنف الأسري'' وذلك بمقر "مصنع سيد للأدوية" بأسيوط ، بمشاركة 30 من العاملين بالمصنع ، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات والمجلس القومي للسكان بالمحافظة .

وقال حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره ، ان المحاضرة الأولى تناولت مناقشة عدة موضوعات أهمها : التعرف على مفهوم العنف الأسري وكذلك أسبابه وصوره ، وجهود مؤسسات المجتمع في مناهضة العنف الأسري وتحقيق التربية الإيجابية ، فضلاً عن ضوابط وأسس الرؤية الدينية في بناء أسرة سليمة .

واوضح مدير المديرية ان المحاضرة الثانية بعنوان " المشكلة السكانية والواقع السكاني بأسيوط " بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ، حاضرتها منى شحاتة مدير البرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز، وذلك تقعيلاً للبروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية الصحة والسكان .