انتظام الملاحة فى قناة السويس وعبور 57 سفينة من الاتجاهين

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام الحركة الملاحية بالقناة، حيث سجلت التقارير الملاحية، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 3,4 مليون طن.





وقال ربيع -فى بيان اليوم الخميس- إن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال يبلغ 32 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها مليونى طن، ومن اتجاه الجنوب 25 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 1,4مليون طن.

ووجه ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأشار فى هذا الصدد، إلى نجاح الهيئة فى التعامل باحترافية مع عطل فنى مفاجئ فى دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود "AFFINITY"، التى جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة، ما تسبب فى فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وأوضح رئيس الهيئة أنه فور وقوع الحادث، جرى تشكيل لجنة إدارة الأزمة، والدفع بعدد 5 قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

ولفت إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى "غاطس السويس".

ونوه بأن طول السفينة 2 .252 متر، وعرضها 45 مترا، بحمولة قدرها 64 ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، فى رحلتها، قادمة من البرتغال ومتجهة إلى السعودية.