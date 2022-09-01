44 ألف زائر لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة، لتقديم خدمات الدعم النفسى والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائرى المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 44 ألفا و105 زائرين، فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التى أجريت من قبل المستخدمين 16318 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التى تم تقديمها لزائرى المنصة 2797 جلسة.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 75% مقابل 25% من الذكور، وأن زوار المنصة بينهم 30% من المتزوجين، مقارنة بـ70% من غير المتزوجين.

وذكرت أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع تراوحت ما بين 15 إلى 20 عاما، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 67% مقابل 33% من العاملين، وأن مستخدمى الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها فى إقليم شرق المتوسط.

ولفتت إلى أن المنصة الإلكترونية، تعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومى للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين فى مجال الطب النفسى وعلاج الإدمان.

ونوهت بأهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالى: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

يذكر أن النتائج الإحصائية، أشارت إلى أن أكثر الاستفسارات التى تلقاها المرصد، خلال شهر أغسطس الماضى، دارت حول كيفية التحدث مع الطبيب النفسى، ومؤشرات المرض النفسى، ومراحل وآليات علاج الإدمان، وأكثر الأمراض الشائعة لدى كبار السن والأطفال والمراهقين، وآليات التعامل مع الصدمات الحياتية فى سن المراهقة.