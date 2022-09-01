إزالة 116 حالة تعد للمحال والمنشآت التجارية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تكثف محافظة الجيزة، حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز المدن، لإزالة تعديات المحال والاكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم امن لسير المواطنين.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة نفذت من خلال حى شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بشارع المنيرة الرئيسى تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير، جرى فيها إزالة 116 حالة تعد للمحال والمنشآت التجارية من تندات وأسوار وبروز وأرصفة مخالفة، وحالات إشغال بالشارع، فى إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات على الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة أزالت من خلال حى جنوب الجيزة، حالات تعد على الطريق العام إلى جانب إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بنهر الطريق بدون ترخيص بمنطقة المساكن المتفرعة من شارع البحر الأعظم إلى جانب تحقيق الانضباط بشوارع جسر الكونيسة، وترعة الزمر، بإزالة تعديات المحال والمنشأت التجارية والتندات والسقايف والأسوار والأرصفة والاعلانات غير المرخصة.
وفى حى بولاق الدكرور، جرى إزالة عدد من التعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام بشارع ناهيا والمزلقان، وإزالة كشك وجمالون مخالفين بشوارع البوسطة آل عامر ومخزن الأنابيب.
وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.
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