بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - ينشر موقع "دوت الخليج" نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، ويمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الملف المرفق.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" على نتائج امتحان الدور الثانى إلكترونيا، للطلاب الراسبين والمتقدمين للامتحان بالدرجة الفعلية، يوم الأحد 4 سبتمبر الجارى ولمدة 7 أيام.

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