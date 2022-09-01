مستشفى 30 يونيو فى بورسعيد تحصل على درجة الاعتماد القومية من «الإسكو»

وأوضحت الهيئة -فى بيان اليوم الخميس- أن حصول مستشفى 30 يونيو فى بورسعيد على درجة الاعتماد، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية، طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لمدة 3 أعوام، يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.
ومن ناحيته، أعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن بالغ سعادته لنجاح مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، فى الحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعنى مطابقتها أعلى المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميًا.
ووجه السبكى، الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى 30يونيو، ولكل من ساهم فى الوصول لهذا الإنجاز، لما بذلوه من جهد كبير لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة بمعايير تضاهى أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية لأهالى محافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار إلى اجتياز 47 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء)، وهو يعد تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وخطوة جديدة نحو تحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.
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