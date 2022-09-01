طقس الجمعة حار على القاهرة الكبرى والعظمى 33 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطارخفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

المنصورة 30 25

دمياط 33 23

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 35 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 23

وادى النطرون 34 24

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 35 24

العريش 30 23

رفح 30 23

الطور 34 27

كاترين 33 27

رأس سدر 34 27

نخل 33 25

طابا 36 27

نويبع 39 27

حلايب 34 26

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 35 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 22

سوهاج 40 24

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 39 29

أبوسمبل 41 28

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 35 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 44 32

الرياض 42 28

المنامة 40 33

أبوظبى 39 30

الدوحة 40 32

الكويت 47 30

دمشق 40 23

بيروت 30 27

عمان 36 22

القدس 33 20

غزة 30 23

بغداد 47 28

مسقط 33 30

صنعاء 27 15

الخرطوم 37 28

طرابلس 32 25

تونس 34 25

الجزائر 32 24

الرباط 26 18

نواكشوط 31 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 29 22

إسلام آباد 36 26

نيودلهى 36 28

جاكرتا 31 25

بكين 28 18

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 22

أثينا 31 22

روما 30 19

باريس 25 16

مدريد 29 16

برلين 21 12

لندن 23 16

مونتريال 25 17

موسكو 14 05

نيويورك 26 19

واشنطن 31 20

أديس أبابا 21 12