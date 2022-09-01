التضامن: تسليم رؤساء فرق التدخل السريع تابلت لسرعة التفاعل مع الشكاوى

ونظمت الورشة التدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية على المنصة التفاعلية لاستقبال البلاغات باستخدام برنامج التفاعل المباشر مع المواطن "Rapid Pro " لتلقى بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، حيث افتتح الورشة كلا من أحمد غالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لمنظومة الشكاوى، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، وأحمد شاهين مستشار البرمجيات بالوزارة.
وشهدت الورشة تدريب رؤساء الفرق على التعامل مع البرنامج وكيفية استقبال الشكاوى المرسلة، وكيفية إدخال الشكاوى الجديدة التى ترد من مصادر أخرى مثل السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة.
كما تمت مناقشة أهمية البرنامج خاصة فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى نحو تطوير طرق وأساليب تلقى الشكاوى، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تقابل الفرق فى تعاملها مع الحالات بلا مأوى وطرق حلها، بالإضافة لتسليم رؤساء الفرق تابلت مزود بشريحة موبايل؛ لتفعيل البرنامج لتلقى الشكاوى والرد عليها بشكل موثق ومتطور.
هذا ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.
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