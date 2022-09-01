القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات؛ لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات.

بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعى للدورة، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبى، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدنى حصل عليه الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين، كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية وإهتمام وما وإكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التى تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية.

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية، نتيجة الدورة، وجرى توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع.

كما جرى عرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية التى جرت وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وبدوره وجه السفير علاء حجازى، مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته، الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية.

وأشار إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين فى المرحلة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

ومن جهته، ألقى اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور.

ونوه بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانيات كافة؛ لتطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى المجالات العسكرية والمدنية كافة.

وحضر الاحتفالية السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق والوزير المفوض عصام عاشور، مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤلى وزارة الخارجية وأساتذة الجامعات.