جون كيرى: مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر.. وندعمها فى «نوفى»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين المنعقد فى إندونيسيا، بحضور السفير أيمن ثروت، ممثل وزارة الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.

وقال ياسمين فؤاد، إن اللقاء تناول دعم مصر ببرنامج المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، التى تعرف باسم "نوفى NWFE"، التى تعد برنامجاً وطنياً لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وخاصة، فيما يتعلق باستبدال عدد 17 محطة كهرباء تعمل الغاز الطبيعى بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونوهت بأنه جارٍ دراسة البرنامج من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وعدد من الجهات المانحة على أن يقدم جزء كمنحة وجزء آخر كتمويل ميسر واستثمارات من القطاع الخاص، بإجمالى تكلفة نحو 10 مليارات دولار.

وشددت الوزيرة على أنه سيجرى الإعلان عن الاتفاق المصرى الأمريكى ودعم دول الآتحاد الأوروبى ومنظمات التمويل الدولية فى أثناء مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ.

وأوضحت أن هناك تكاملا بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والمياه، فقد جرى استعراض امكانية تمويل برنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية التى تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص إلى جانب استخدم محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخى والذى يشكل مسار عمل للتحول الاخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء إمكانية مشاركة الجانب الأمريكى فى دعم مساندة مبادرة الزراعة التى من المقرر أن تطلقها مصر بمؤتمر المناخ المقبل.

كما جرى التباحث حول المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ cop27، وذلك فيما يخص برنامج التخفيف المزمع إصدار قرار به، فى مؤتمر شرم الشيخ وموضوع الخسائر والأضرار لدفع جدول أعمال المؤتمر والخروج بنتائج واضحة فى هذا الخصوص.

ومن ناحيته، رحب جون كيرى، بالمبادرات المصرية والاستعدادت لمؤتمر المناخ، مؤكداً دعمه لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ المقبل، خاصة أنه مؤتمر للتنفيذ.

ولفت إلى أن مصر من الدول التى تسير على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر، والذى يعنى مزيدا من فرص الوظائف الخضراء، وإلى ضرورة توحيد العالم فى مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية.

وأبدى المبعوث الأمريكى للمناخ، الاهتمام ببرنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إمكانية التمويل والمساندة الأمريكية للمبادرة المصرية الخاصة بالزراعة والتى سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة أعدت برنامج "نوفى"، من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية، اتساقا مع كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، التى نتج عنها حزمة من البرامج والمشروعات والتى تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.