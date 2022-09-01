جدة - نرمين السيد - يستضيف الإعلامى حمدى رزق، فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس على قناة "صدى البلد"، الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، وذلك فى حلقة جديدة من برنامج "نظرة".





ويتحدث الدكتور أسامة حمدى عن رحلته من المنصورة إلى هارفارد، والتى استمرت نحو نصف قرن من الترحال، كما يكشف لماذا هاجر من مصر؟.. وما الذى يحمله فى رحلة العودة. كما يُجيب الطبيب العالمى على أسئلة مرضى السكر، ويروى ما تيسر من سيرة طبيب مصرى يعشق النيل وصوت أم كلثوم والمانجو الإسماعيلاوى. برنامج نظرة يُذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام التاسعة مساءً على شاشة صدى البلد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة.. أسامة حمدى أستاذ الباطنة بهارفارد يرد على مرضى السكر فى «نظرة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.