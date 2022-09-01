الحكومة تنفى صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:25 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، مُشددةً على أنه يجري حالياً العمل على تطوير المسرح استعداداً لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

وفي سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية في مكان مفتوح، ومنع التجمع في المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة(www.moc.gov.eg) الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).