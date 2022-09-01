” القوى العاملة ”: اجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين ..وخطة لتمكين المرأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بشأن عقد إجتماع لوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للسكان ، حقوق الإنسان، التواصل المجتمعي ، وأعضاء الوحدة للوقوف على اخر مستجدات أعمال الوحدة داخل المحافظة ، وتقديم المقترحات والتوصيات حول لتطوير عملها .

وقالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقلوبية في تقريرها، ان الاجتماع تناول مناقشة مفتوحة ، ووضع التصورات ، لمساعدة الوحدة على استكمال وتطوير أعمالها ، وبحث الأنشطة التي تنفذها الوحدة والوقوف على درجة تحقيق أهدافها فضلاً عن عرض لإنجازات الوحدة .

وشددت مدير المديرية في ختام اللقاء ، على أهمية بلورة الأفكار الاستراتيجية لتمكين المرأة في صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع ، وذلك لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة آمنة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل ، وذلك في ظل استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.