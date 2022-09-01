فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية

فى هذا السياق، أعلن مكتب التنسيق، فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام.
والجامعات هى: (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
وأوضح بيان صحفى، أنه على الطلاب خريجى الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام الراغبين فى التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، التقدم مباشرة إلى هذه الجامعات، وتستمر فترة تقديم الطلاب للجامعات لمدة 5 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 4 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.
هذا، وسوف يتم قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقًا لمجموعهم.
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