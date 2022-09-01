عاجل.. الحكومة: لا صحة لصدور قرار بهدم مسرح النافورة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الثقافة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، مُشددةً على أنه يجرى حالياً العمل على تطوير المسرح استعداداً لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

وفى سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشى فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية فى مكان مفتوح، ومنع التجمع فى المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.