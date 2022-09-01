جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الثقافة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، مُشددةً على أنه يجرى حالياً العمل على تطوير المسرح استعداداً لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.
وفى سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشى فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية فى مكان مفتوح، ومنع التجمع فى المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة: لا صحة لصدور قرار بهدم مسرح النافورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.