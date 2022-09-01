الخشت ينعى عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس جامعة القاهرة السابق

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور عبد الرحمن ذكرى أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومى للأورام ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.





وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة والمعهد القومى للأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور عبد الرحمن ذكرى قيمة وقامة أكاديمية وإدارية رفيعة، ومسيرته الأكاديمية والعلمية حافلة بالعمل والعطاء.

وأشرف على العديد من المشروعات البحثية الكبرى فى مجال الفيروسات والمناعة والخلايا الجذعية والجينوم البشرى بالتعاون بين جامعة القاهرة وكبرى الجهات الوطنية والدولية.

يذكر أن الدكتور عبد الرحمن ذكرى له إسهامات متعددة فى المجال العلمى والأكاديمى، وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وصدر له العديد من الكتب والمقالات العلمية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى العلوم والفنون عام 2017.

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2015، وجائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2013، وجائزة جامعة القاهرة للنشر العلمى الدولى سنويا منذ عام 2007 وحتى 2019، وجائزة دكتور محفوظ لأفضل مشروع بحثى فى مصر عام 2008، وجائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى عام 2006، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2004، وجائزة الرابطة الأمريكية للأبحاث فى دراسة عن سرطان الثدى عام 2000، وجائزة جمعية السرطان المصرية لأفضل دراسة مصرية لأمراض الثدى عام 1999، وجائزة الانترلاب للتميز فى مجال علوم البيولوجيا الجزيئية عام 1998.

وتدرج الدكتور عبد الرحمن ذكرى فى العديد من المناصب الأكاديمية حيث شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، ووكيل بالمعهد القومى للأورام، ورئيس قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومى للأورام، ورئيس الجمعية الأمريكية لأورام الكبد، ورئيس جمعية الخلايا الجذعية.

