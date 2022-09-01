نائب محافظ المنيا يتابع أعمال لجان ضبط منظومة العمران

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار أعمال لجنتى (129/383 لسنة 2021) بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة تراخيص البناء السابق إصدارها والتى شرعت أو لم تشرع فى التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسى بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.





وعقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اجتماعا بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها. واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة، ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها. كما استمعت اللجنة، إلى بعض الحالات لرخص تم إصدارها ومتوقفة بحضور مالكى الرخصة لمناقشتهم حول أعمال البناء والبت فى قرار استئناف الرخص.

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