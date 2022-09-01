رئيس الرعاية الصحية: نسعى لإنشاء تحالف قوي يضم أفضل المستشفيات من القطاعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - مجلس إدارة الهيئة يكلف الإدارة التنفيذية بوضع تصور استراتيجي لتنشيط مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) .. وتحديث لائحة أسعار التدخلات الطبية بالنقد الأجنبي

مجلس إدارة الهيئة يوجه بإطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للترويج لمشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر) باللغات الأجنبية .. تمهيدًا لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية

مجلس إدارة الهيئة يوجه بوضع خطة تنفيذية لحصول أهم المستشفيات بالمناطق السياحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل على اعتماد "تيموس _ TEMOS" لتنشيط السياحة العلاجية ودعم مشروع الهيئة (نرعاك في مصر)

مجلس إدارة الهيئة يوجه بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة لإطلاق مؤتمر لتعزيز برنامج السياحة العلاجية في مصر .. وتحقيق الرواج للعلامة التجارية (نرعاك في مصر) إقليميًا ودوليًا

مجلس إدارة الهيئة: نستهدف بناء نظام متكامل وقوي للسياحة العلاجية لجعل مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية

مجلس إدارة الهيئة يوافق على إنشاء وحدة تكاليف موازنة البرامج .. ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد خطوة رئيسية للأمام لتحويل رؤية الهيئة إلى واقع ملموس .. ومواءمة استخدام الموارد لتنفيذ استراتيجيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر .. وضمان الاستدامة

مجلس إدارة الهيئة يوجه بإعداد لائحة لأطباء الفحص الظاهري عن الأمراض المهنية .. ويوافق على اعتماد بند للتعاقد بهذا الشأن

مجلس إدارة الهيئة يناقش توسيع الهيكل التنظيمي للإدارات .. ويقرر الاستمرار على الوضع الحالي وطرح تحديثه مستقبلًا .. بما يتناسب مع نمو حجم الهيئة تدريجيًا لأداء المهام بشكل قوي وفعال .. وتقديم نموذج يحتذى به إداريًا وفنيًا وماليًا

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السعي لإنشاء تحالف قوي يضم أفضل المستشفيات من القطاعين الحكومي والخاص، لاختراق أسواق السياحة العلاجية في أفريقيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة الهيئة العامة الرعاية الصحية، رقم (54)، حيث استعرض مجلس إدارة الهيئة، آخر تطورات مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وكلف الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية بالهيئة بوضع تصور استراتيجي متكامل لتنشيط المشروع، متضمنًا التخصصات الطبية المطلوبة لخدمات السياحة العلاجية، ومجموعة الأطباء المميزين ذوي السمعة الجيدة والخبرة المتميزة في مجالهم، كما كلف بتحديث لائحة الأسعار للتدخلات الطبية المختلفة بالنقد الأجنبي في ضوء هذا التصور الاستراتيجي.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بإطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) باللغات الأجنبية، تمهيدًا لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية بين العميل ومقدم الخدمات السياحية ومقدم الخدمة الصحية.

وكلف، بوضع تصور شامل لحصول أهم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمناطق السياحية في محافظات التأمين الصحي الشامل على اعتماد "تيموس" TEMOS الدولية، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية، وذلك إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الأخرى للحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية JCI، مما يسهم في تعزيز برنامج السياحة العلاجية ودعم مشروع الهيئة (نرعاك في مصر).

وقال الدكتور أحمد السبكي، إننا نستهدف بناء نظام متكامل وقوي للسياحة العلاجية يجعل مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ووجه، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالسياحة العلاجية، وأهمها هيئات الاعتماد والرقابة المحلية الدولية "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة تيموس الدولية"، إضافة إلى الهيئة العامة للإستعلامات، ووزارات "الخارجية، الداخلية، السياحة، الطيران المدني، الدفاع"، وكذلك إشراك القطاع الخاص، لإطلاق مؤتمر لتعزيز برنامج السياحة العلاجية في مصر، وتحقيق الرواج للعلامة التجارية (نرعاك في مصر) إقليميًا ودوليًا.

وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، توسيع الهيكل التنظيمي لعدد من الإدارات التابعة لها، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة الاستمرار على الوضع الحالي للهيكل التنظيمي، وطرح تحديثه مستقبلًا بما يتناسب مع موارد وميزانية الهيئة ونمو حجمها تدريجيًا، مما يسهم في ضبط النفقات التشغيلية من حيث الأجور والمكافآت وغيرها، وأداء المهام بشكل قوي وفعال، وتقديم نموذج يحتذى به إداريًا وفنيًا وماليًا.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، على إنشاء وحدة تكاليف موازنة البرامج، بما تشكل خطوة رئيسية إلى الأمام لتحويل رؤية الهيئة إلى واقع ملموس، عن طريق تنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها في برنامج عمل الهيئة لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية المتكاملة في مصر وبجودة عالمية، بناء على التركيز على تحقيق مؤشرات صحية عالية الجودة، وتحديد أولويات العمل لتحقيق نتائج في مجالات الرعاية الصحية ومواءمة استخدام الموارد مع ما يلزم لتحقيق تلك النتائج، واتباع نهوج العمل الأكثر تكاملًا وتوجهًا صوب النظم الصحية المستدامة، وتعزيز أوجه التناسق بين النظم والبرامج الصحية، كما تحقق تناسق العمل وتكامله بين مستويات الهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على إضافة بند للتعاقد مع أطباء الفحص الظاهري عن الأمراض المهنية، يضاف على قرار مجلس الإدارة رقم 80 لسنة 2021.

وناقش الاجتماع، ضم المعهد الفني الصحي ومدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما استعرض الخطة التسويقية للهيئة عن العام المالي 2023/2022.

عُقِد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والمستشار عيد حسانين، نائب رئيس مجلس الدولة.

إضافة إلى، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.