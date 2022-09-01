منح درجات إضافية لـ16 طالبا فقط من بين 38 ألفا فى تظلمات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، كشفت الوزارة أن استحقاق الطلاب لدرجات إضافية، جاء نتيجة أخطاء من الطلاب فى نقل الكود من على كراسة الأسئلة إلى ورقة الإجابة.

وقالت الوزارة، إن العمل فى تظلمات الدور الأول للثانوية العامة مستمر حسب المواعيد المحددة، من خلال الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم الإلكترونى للتظلم على نتائج الدور الأول للثانوية العامة، يوم الاثنين 8 أغسطس الماضى، ولمدة 10 أيام، ويستمر الطلاب فى الاطلاع على أوراق إجاباتهم خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر الجارى.

التظلم على نتائج الدور الثانى للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، ضوابط التقدم بطلبات التظلم على نتائج امتحان الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وأوضحت الوزارة أنها تبدأ تلقى طلبات الاطلاع "التظلم"، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022 ولمدة 7 أيام، وذلك للطالب الراسب فى امتحان الدور الثانى والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنية) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيا، عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدون على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولى أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب، وولى الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

ونوهت بأن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه فى حالة تعديل درجات الطالب تتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة للعام 2021/ 2022، بنسبة نجاح 88.7%.