150 جنيها للمادة.. ضوابط وآليات «التظلم» من نتيجة الثانوية العامة «دور ثان»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021 /2022، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- إنه يجرى التقدم بطلب الاطلاع (التظلم) بدءًا من الأحد القادم ولمدة سبعة أيام للطالب الراسب فى امتحان الدور الثانى والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأضافت أنه يجرى سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيها) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتابعت أنه يجرى التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.

وأشار إلى أنه يجرى الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت) وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولى أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب، وولى الأمر) ومنع اصطحاب مدرس للمادة أفى ثناء الاطلاع.

ونوه وزارة التربية والتعليم، بأن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه فى حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

جدير بالذكر أن 83 ألفا و256 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات الاطلاع (التظلم) من نتيجة الدور الأول، واستحق منهم 16 طالبًا زيادة فى الدرجات حتى الآن؛ وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب فى نقل الكود من على كراسة الأسئلة، ويستمر العمل فى تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكترونى للتظلمات.