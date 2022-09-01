باللغات الأجنبية.. إطلاق صفحة ترويجية للسياحة العلاجية على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدورى الشهرى لمجلس إدارة الهيئة العامة الرعاية الصحية، رقم (54)، حيث استعرض مجلس إدارة الهيئة، آخر تطورات مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).

وكلف الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية بالهيئة بوضع تصور استراتيجى متكامل لتنشيط المشروع، متضمنا التخصصات الطبية المطلوبة لخدمات السياحة العلاجية، ومجموعة الأطباء المميزين ذوى السمعة الجيدة والخبرة المتميزة فى مجالهم، كما كلف بتحديث لائحة الأسعار للتدخلات الطبية المختلفة بالنقد الأجنبى فى ضوء هذا التصور الاستراتيجى.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بإطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر) باللغات الأجنبية، تمهيدا لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية بين العميل ومقدم الخدمات السياحية ومقدم الخدمة الصحية.

وكلف، بوضع تصور شامل لحصول أهم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمناطق السياحية فى محافظات التأمين الصحى الشامل على اعتماد "تيموس" TEMOS الدولية، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية، وذلك إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الأخرى للحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية JCI، مما يسهم فى تعزيز برنامج السياحة العلاجية ودعم مشروع الهيئة (نرعاك فى مصر).

وقال الدكتور أحمد السبكى، إننا نستهدف بناء نظام متكامل وقوى للسياحة العلاجية يجعل مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ووجه، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالسياحة العلاجية، وأهمها هيئات الاعتماد والرقابة المحلية الدولية "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة تيموس الدولية"، إضافة إلى الهيئة العامة للإستعلامات، ووزارات "الخارجية، الداخلية، السياحة، الطيران المدنى، الدفاع"، وكذلك إشراك القطاع الخاص، لإطلاق مؤتمر لتعزيز برنامج السياحة العلاجية فى مصر، وتحقيق الرواج للعلامة التجارية (نرعاك فى مصر) إقليميا ودوليا.

وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، توسيع الهيكل التنظيمى لعدد من الإدارات التابعة لها، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة الاستمرار على الوضع الحالى للهيكل التنظيمى، وطرح تحديثه مستقبلا بما يتناسب مع موارد وميزانية الهيئة ونمو حجمها تدريجيا، مما يسهم فى ضبط النفقات التشغيلية من حيث الأجور والمكافآت وغيرها، وأداء المهام بشكل قوى وفعال، وتقديم نموذج يحتذى به إداريا وفنيا وماليا.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، على إنشاء وحدة تكاليف موازنة البرامج، بما تشكل خطوة رئيسية إلى الأمام لتحويل رؤية الهيئة إلى واقع ملموس، عن طريق تنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها فى برنامج عمل الهيئة لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية المتكاملة فى مصر وبجودة عالمية، بناء على التركيز على تحقيق مؤشرات صحية عالية الجودة، وتحديد أولويات العمل لتحقيق نتائج فى مجالات الرعاية الصحية ومواءمة استخدام الموارد مع ما يلزم لتحقيق تلك النتائج، واتباع نهوج العمل الأكثر تكاملا وتوجها صوب النظم الصحية المستدامة، وتعزيز أوجه التناسق بين النظم والبرامج الصحية، كما تحقق تناسق العمل وتكامله بين مستويات الهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على إضافة بند للتعاقد مع أطباء الفحص الظاهرى عن الأمراض المهنية، يضاف على قرار مجلس الإدارة رقم 80 لسنة 2021.

وناقش الاجتماع، ضم المعهد الفنى الصحى ومدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما استعرض الخطة التسويقية للهيئة عن العام المالى 2023/2022.

عقد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والمستشار عيد حسانين، نائب رئيس مجلس الدولة.

إضافة إلى، كلا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.