انت الان تتابع خبر عاجل -وزير الإسكان يعلن عن سلسلة مفاجأت للمصريين في الخارج بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية بتقديم فرص استثمارية لكافة المصريين بالخارج، عن طريق آلية التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة والذي يتم فيه التخصيص وفقاً للطلب.

وأوضح الجزار خلال لقاءه السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة على استعداد كامل لطرح أي برامج مخصصة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلي تلقي طلبات وأفكارهم للاستثمار فى مختلف المجالات.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروع “بيت الوطن” حقق نجاح واستحسان الكثير من أبناء الشعب المصري المقيمين في الخارج، حيث أنه تم طرح تم مراحل منه حتي الآن منذ إطلاقه فى مطلع عام 2012