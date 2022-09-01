انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة أكثر من 20 شخص في حادث مروع بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 22 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، الخميس ،مينى باص بطريق “الإسماعيلية- القاهرة”، في نطاق محافظة الشرقية، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين والجثامين إلى مستشفي بلبيس المركزي ومشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.