انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس : مطر وشبورة مع الحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أن سوف يكون هناك فرص لسقوط أمطار على سلاسل جنوب البحر الأحمر ومناطق من سانت كاترين وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مطالبة السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة علي هذه الطرق منعاً لحدوث أي حوادث مرورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34

السواحل الشمالية العظمى 30

جنوب سيناء العظمى 40

شمال الصعيد العظمى 38

جنوب الصعيد العظمى 43