انت الان تتابع خبر عاجل – وزير التموين يعلن عن بدء تطبيق قرار السعد والنها لأكثر من9 مليون أسرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، أن جميع منافذ الصرف التابعة للوزارة سوف تبدأ اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، في صرف الزيادة الاستثنائية بتكلفة تقدر بحوالي 833 مليون جنيه شهريًا.

وأوضح مصيلحي، أن الزيادة الجديدة سوف تمون في صورة سلع ويكون مقدارها ما بين 100 إلي 300 جنيهاً مصرياً، على البطاقة الواحدة، مشيراً أن الوزارة قامت بإرسال رسالة للمستحقين للزيادة الجديدة على بون صرف الخبز خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المستحقين الذين تشملهم القرارات الاستثنائية يقدر بحوالي 9.1 مليون أسرة بإجمالي 36 مليون مواطن، حيث أن هناك 7.7 أسرة سوف يتم إضافة لهم 100 جنيه وأكثر من 332 ألف أسرة سيتم إضافة 200 جنيه و926 أسرة سيتم إضافة 300 جنيه لهم.