انت الان تتابع خبر يحدث الآن وبشكل رسمي – صرف أكثر من 250 جنيه لأصحاب المعاشات – شوف حسابك دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فتحت اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وهيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي وباقي البنوك أبوابها أمام أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الخاصة بشهر سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع المنافذ تعمل علي قدم وساق لصرف معاشات سبتمبر بكل سهولة ويسر، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن اليوم يتم الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تبلغ قوامها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً على أقل من 1000 جنيهاً شهرياً من الخزانية العامة للدولة، بالإضافة إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف.