انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات متواصلة.. قطع الكهرباء عن 18 منطقة بـ”العريش” والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة العريش

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة العريش ، بيان هام اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

وأكدت شركة كهرباء العريش أنه سوف يتم قطع الكهرباء يوم السبت القادم الموافق يوم 3 سبتمبر لمدة5 ساعات بداية من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم بسبب إجراء عمل صيانة بلوحة الإحلال بجوار مستشفى العريش العام.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة العريش

وحددت شركة كهرباء العريش المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل منطقة أبو صقل – غرناطة – ساحل البحر – الخلفاء الراشدين – كرم أبو نجيله – خلف مستشفى العريش العام – جامع النصر – وسط البلد – سوق السمك – بركة حليمة – المدينة الشبابيك – قريه السلام – منطقة ال ياسر – القوي العامله – قسم ثان العريش الجديد – حي البراوي – شارع الساحة الشعبيه – شارع القاهره.