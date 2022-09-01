انت الان تتابع خبر قرض سندك من بنك قناة السويس.. قدم عليه بيدي تمويل لحد 5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل

تفاصيل عن قرض سندك من بنك قناة السويس

والقرض يكون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

قيمة القرض تصل لـ 5 ملايين جنيه.

من يحصل على المعاش أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمقاولات الخاصة، والأنشطة التي تتعلق بالطاقة الجديدة.

مستندات مطلوبة للحصول على قرض سندك

بطاقة الرقم القومي لكلاً من الضامنين والشركاء.

سجل تجاري حديث لا يتخطى 3 أشهر.

بطاقة ضريبية.

موقف ضريبي وتأميني لا يتخطى 3 شهور.

أهمية وجود ميزانية إلى آخر 3 سنوات.

عقد تأسيس الشركة وعقود التعديل.

عرض الأسعار في حالة تمويل الآلات والمعدات ووسائل النقل.

والتراخيص الخاصة بكل نشاط سواء تجاري أو صناعي.

رياض - احمد صلاح - تحرص العديد من البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري الكثير من المنتجات التي ترضي كل العملاء، وهم يريدون معرفة معلومات عن قرض سندك من بنك قناة السويس، وهو الذي يوفر الكثير من المميزات لأصحاب الشركات والأنشطة المتعددة، وفترة السداد تصل لـ 5 سنوات ويوفر قرض يصل لـ 5 ملايين جنيه.