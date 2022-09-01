يوسف الحسيني يبشر المصريين بالخير القادم: بيتوقع يكون سبتمبر مشرق

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يوسف الحسيني يبشر المصريين بالخير القادم في سبتمبر

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي والبرلماني يوسف الحسيني بالتأكيد على أنه يوجد بعد الأخبار التي توجد عن إعلان البنك المركزي إلغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد، وأوضح أنه في حالة إذا تم اتخاذ هذا القرار سوف يكون هناك انخفاض كبير في أسعار العديد من السلع.

وأشار يوسف الحسيني أن هذا القرار يعد من الأشياء السعيدة لجميع المواطنين، وهي التي تهم كلاً من المنتج والمستورد، وذلك في حالة قرار البنك المركزي بتنفيذه معلقاً، وقال “نتوقع سبتمبر مشرق”، وأيضاً أن هذا الأمر يهم المنتج، وذلك لأنه يوفر له شراء كل ما يريده من الخارج، وتعد من أبرز الأشياء التي تحدث عنها اليوم وبشر بها جميع المواطنين في كل مكان.