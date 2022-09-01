انت الان تتابع خبر قصة الفتاة العارية على فيس بوك.. حبيبها شهر بيها بعد رفض أسرتها خطبتها والان مع التفاصيل

قصة الفتاة العارية على فيس بوك شهر التي شهر بها حبيبها

رياض - احمد صلاح - قام عامل بالتفكير في خطة شيطانية لينتقم من أسرة حبيبته بعدما رفضوا الزواج من نجلتهم، وقام عم الفتاة باستدراجه وتصويره عارى ليقطع علاقته بالفتاة، وقام هذا العامل بنشر صورة حبيبته عارية على فيس بوك ليشهر بها، وذلك للرد على فعله عمها.

وتم ضبط كل الأطراف ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتم عرضهم على النيابة للتحقيق معهم، ورصدت اجهزة الأمن من خلال منشور على فيس بوك متضمن قيام فتاة بالتجرد من ملابسها في مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص، والعديد من الصور لها وهي بدون ملابس.

الأمن يضبط الشخص المتهم بالتشهير بحبيبته

واستطاع الأمن تحديد الحساب المشار له وهو عامل ومقيم في حلوان بالقاهرة، وأيضاً تحديد هوية الفتاة المقيمة في نفس العنوان واستطاعوا ضبط صاحب الحساب، واعترف أنه يوجد بينه وبين الفتاة علاقة وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا، وعمها استدرجه إلى محل سكنه واعتدي عليه بالضرب وتصويره بدون ملابس، ولذلك قرر الشاب أن ينتقم منهم.