انت الان تتابع خبر آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. ألحق نفسك قبل ما تدفع غرامة والان مع التفاصيل

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

رياض - احمد صلاح - ينقب عد كبير من الأشخاص عن فترة سماح دفع فاتورة التليفون الأرضي، وأيضاً آخر موعد لسداد فاتورة الأرضي قبل فرض الغرامة، وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الخط الأرضي يوم 15 يوليو 2022.

وانقضت فترة السماح الأولى التي أعطتها الشركة في 14 أغسطس 2022، وبعد انتهاء فترة السماح الأولى ويتم تحويل الخط لنظام الاستقبال من 15 أغسطس 2022 ويستمر لمدة شهر، وتنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات ليوم 14 سبتمبر 2022.

قيمة الغرامة الخاصة بالتأخير عن السداد

ولم يقوم العميل بدفع فاتورة الخط الأرضي أثناء هذه المدة، ويتم العمل على رفع الخط مؤقتاً من الخدمة ويكون يوم 15 سبتمبر 2022، وفرض غرامة التأخير على غير المسددين قيمتها 10 جنيهات، والدفع يكون من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات.