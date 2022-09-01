انت الان تتابع خبر فئات تحصل على 100 جنيه للمعاشات والمرتبات الشهر القادم.. محظوظ لو أنت منهم والان مع التفاصيل

فئات تحصل على 100 جنيه للمعاشات والمرتبات الشهر القادم

رياض - احمد صلاح - قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالإعلان صرف 100 جنيه استثنائية لمدة 6 شهور لبعض الفئات من أصحاب المعاشات والمرتبات، ويريد الجميع معرفة أبرز المعلومات عنها لأنها من الأشياء الهامة حالياً.

وتصرف 100 جنيه زيادة لكل من يقل عن معاشهم عن 2500 جنيهاً، وكل من يعملون في الجهاز الإداري لدولة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 2800 جنيهاً، وهذا بجانب أسر معاش تكافل وكرامة.

عدد المستفيدين من زيادة الدعم

وأشارت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، وقالت “يستفيد من الـ100 جنيه زيادة ضمن حزمة الدعم الاستثنائي حوالي مليون و110 ألف أسرة بتكلفة تقدر بـ8.5 مليار جنيه”.

موعد صرف هذه الزيادة الاستثنائية

وكشفت أن زيادة الدعم الاستثنائي تبدأ من شهر سبتمبر الجاري 2022، ولمدة 6 شهور، واستجاب الرئيس السيسي إلى طرح القوى السياسية ووجه بأن يتم صرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين.