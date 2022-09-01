أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلاً مدارس.. هتلاقوا الشنط أرخص من المحلات

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أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلاً مدارس 2022

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلاً مدارس 2022، عن الأسعار التي توجد في المكتبات الخارجية بنسبة تبدأ من 20% لـ 30% من خلال الشركات العارضة ويكون بناءاً على اتفاق مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، وذلك لمشاركة العارضين في المعرض الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين.

وتوفر أسعار الشنط والمستلزمات الورقية والأحذية داخل معرض أهلاً مدارس 2022، وهو من أهم الأماكن التي توفر كلاً ما يلي:

أسعار الشنط محلية الصنع من 90 إلى 140 جنيهاً.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

أسعار الكشكول 40 ورقة من 8 إلى 12 جنيهاً.

دستة الكراسات عدد 10 كراسات 45 جنيهاً.

دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهاً.

الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهاً.

دستة الأقلام الرصاص عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهاً.

دستة الأقلام الفرنساوي عدد 12 قلمًا بـ 15 جنيهاً.

أسعار الأحذية من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه من 50 إلى 150 جنيهاً.

اللانش بوكس من 70 إلى 180 جنيهاً.